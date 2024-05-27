Дмитро Дєнков був затриманий, коли їхав до батьків

Працівники територіального центру комплектування Білгород-Дністровська Одеської області уже близько доби утримують головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова не дозволяючи йому вийти на зв'язок з рідними. Про це у понеділок, 27 травня, повідомив сайт «Українська правда» з посиланням на інформацію головної редакторки цього ж сайту Севгіль Мусаєву.

«За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського», – повідомила Мусаєва.

Більше подробиць затримання свого співробітника журналістка не повідомила. Однак у коментарі Інституту масової інформації Мусаєва уточнила, що Дєнков їхав до батьків. Дорогою представники ТЦК затримали його, забрали телефон та комп’ютер.

Наразі ні колеги, ні рідні не знають, в якому стані наразі перебуває чоловік. В Одеському обласному ТЦК та СП та прес-службі ТЦК Білгород-Дністровського інформацію поки що не коментували.

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