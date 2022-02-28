Росіяни, які ведуть агресивну війну проти України та її мирного населення, почали використовувати українську символіку, щоб ввести в оману українців, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області», – повідомив Залужний у понеділок, 28 лютого.

Також, за його словами, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Але після наближення до українських позицій росіяни починають відкривати вогонь на ураження.

Залужний наголосив, що такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

Росія 24 лютого безпричинно напала на Україну. Її війська обстрілюють як військові, так і цивільні об’єкти, а також житлові будинки і вбивають мирне населення. Підсумки і хроніку п’ятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.