Голову «Укрексімбанку» звинувачують у злочинних діях в інтересах Порошенка

Голову правління «Укрексімбанку» Олександра Гриценка звинувачують у злочинних діях в інтересах колишнього президента Петра Порошенка та наближених до нього чиновників.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на Генпрокуратуру.

«Намагаючись забезпечити інтереси (ексглави адміністрації президента і ексвласника УМХ) (Бориса) Ложкіна, (президента України в 2014-2019 роках) (Петра) Порошенка, (ексзаступник голови АП) (Олексія) Філатова і (екс-першого-віцепрезидента УМХ) (Григорія) Шверка Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення в його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму 506 млн доларів, тим самим приєднався до злочинної організації», — йдеться у пловідомленні.

За її словами, мова йде про один з епізодів справи по нібито легалізації 406 млн доларів експершим-віцепрем'єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченко шляхом покупки холдингу УМХ.

«Реалізуючи злочинні наміри, в другій половині 2012 року Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Клименком та іншими учасниками злочинної організації, запропонували Ложкіну і іншим бенефіціарним власникам групи компаній УМХ сприяти злочинній організації Януковича і взяти участь в легалізації коштів більше 406 млн доларів шляхом складання ряду угод з купівлі групи компаній УМХ», — стверджує прокурорка.

За її словами, Ложкін та інші бенефіціари УМХ достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка і інших осіб у складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держвласності.

За даними слідства, в рамках угоди ТОВ «Ветеко Медіа Інвест» отримало в державному Укрексімбанку за договором від жовтня 2013 року кредит 160 млн доларів, в якості забезпечення за яким були ряд депозитів на 50 млн доларів і казначейські зобов'язання на 50 млн доларів, нерухомість і обладнання, а без твердого забезпечення залишалася сума 45,27 млн доларів.

Сторона обвинувачення вказала, що в 2014 році суд з ініціативи Генпрокуратури заарештував зазначені депозити і казначейські зобов'язання, а в середині серпня того року Гриценко став головою правління.

Вона вважає, що тим самим він діяв на користь Курченка, Арбузова та інших учасників злочинної організації.

«Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для недопущення обігу належних їй активів в сумі 506 млн доларів на користь Укрексімбанку, в серпні 2014 року Курченко запропонував ... Шверку продовжити реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом України Порошенком», — стверджує прокурорка.

За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на «Наше Радіо». За словами прокурорки, вищевказані учасники вирішили схилити до участі в злочині Гриценка і працівників генпрокуратури.