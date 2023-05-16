Госпіталь у Винниках є серед лікарень, які отримають від МОЗ новий ангіограф

МОЗ у межах спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» закуповує дев’ять сучасних ангіографічних систем для потреб українських лікарень. Нове обладнання отримає і Львівщина, а саме Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи.

«Потужність медзакладів, де створюються інсультні центри, буде посилено завдяки високоточним ангіографам із нейроінтервенційними функціями Azurion 5 та Azurion 7 виробництва Philips. Завдяки новітньому обладнанню медики зможуть якісніше лікувати хвороби систем кровообігу і зберегти життя та здоров’я більшої кількості людей», – повідомило 16 травня МОЗ України.

За даними МОЗ, унікальне ангіографічне обладнання отримає дев’ять закладів у семи регіонах України.

«Особливість цього обладнання в тому, що воно надає лікарям можливість виконувати комп’ютерну томографію безпосередньо в рентген-операційній перед процедурою механічного видалення тромбів. Таким чином зменшується час на необхідні передопераційні дослідження, а отже збільшується успішність лікування та підвищуються шанси на подальше повноцінне життя», – твердить міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Щороку в Україні діагностують близько 130-140 тис. випадків інсульту, і понад третина пацієнтів помирає впродовж місяця. Нині інсульт посідає друге місце серед причин смертності та перше – серед причин інвалідизації дорослого населення. А близько 80-85% випадків – це ішемічні інсульти, для лікування яких у світі застосовують такі сучасні методи лікування, як внутрішньовенна тромболітична терапія та механічна тромбектомія – для найважчих випадків, коли уражено судину, яка постачає кров до головного мозку.

Саме тому потреба у спеціалізованому обладнанні для лікування гострого мозкового інсульту зараз надзвичайно висока.

Нові ангіографи надійдуть до таких лікарень: