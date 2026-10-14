Сезон свіжих плодів триває з вересня по листопад, але гранат добре зберігається, тож купити його можна аж до січня

Дні стають коротшими, з’являється втома, а через постійні тривоги може погіршуватися сон. У цей період варто приділити більше уваги раціону та продуктам, які можуть підтримувати захисні сили організму, травлення й загальне самопочуття. Зокрема, йдеться про гранат, який добре доповнить осіннє меню.

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що гранат – джерело вітамінів та мінералів, антиоксидантів та поліфенолів, які підтримують здоров’я серця, зміцнюють імунітет, знижують ризик хронічних захворювань, зменшують запалення тощо.

Що цінного є у гранатах?

За словами дієтолога, цей фрукт багатий на:

Вітамін C. Зміцнює імунітет та допомагає боротися із застудами.

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Вітамін K. Він підтримує еластичність судин, знижує ризик кровотеч і сприяє засвоєнню кальцію. Особливо важливий восени, коли підвищується навантаження на судини та серце.

Вітамін B5. Цей вітамін необхідний для вироблення енергії, гормонів стресу та вітаміну D. Підтримує життєвий тонус, концентрацію й стабільний настрій.

Мідь. Вона необхідна для утворення еритроцитів і колагену, а також бере участь в обміні заліза. Разом із ним допомагає підтримувати кровообіг і здоров’я шкіри.

Калій. Він регулює тиск, баланс води в організмі та роботу серцевого м’яза.

Як споживання граната впливає на організм?

Підтримує імунітет. Завдяки високому вмісту антиоксидантів (пунікалагін, елагова кислота) гранат допомагає захищати клітини від пошкодження і підсилювати захисні сили організму.

Поліпшує травлення. Містить органічні кислоти, які активують вироблення ферментів і апетит.

Покращує якість крові. Стимулює утворення еритроцитів, сприяє засвоєнню заліза, допомагає при анемії.

Регулює рівень холестерину. Поліфеноли, яких багато у гранаті, знижують «поганий» LDL-холестерин і підтримують еластичність судин.

Допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Хоч гранат має природні цукри, він не викликає різких коливань глюкози завдяки наявності клітковини та антиоксидантів.

«Гранат можна їсти майже усім, за винятком, звісно, тих, у кого є алергія на цей фрукт. Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунка, ентерит, підвищена кислотність шлунка) перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем», – радить дієтолог.

Гранат можна їсти окремо як перекус, додавати до салатів, йогурту, сиру, боулів, робити з нього сік тощо.