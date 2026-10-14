Природний суперфуд: як гранат допомагає підтримувати імунітет, настрій, серце і травлення
Поради дієтолога
Дні стають коротшими, з’являється втома, а через постійні тривоги може погіршуватися сон. У цей період варто приділити більше уваги раціону та продуктам, які можуть підтримувати захисні сили організму, травлення й загальне самопочуття. Зокрема, йдеться про гранат, який добре доповнить осіннє меню.
Дієтолог Андрій Маковецький каже, що гранат – джерело вітамінів та мінералів, антиоксидантів та поліфенолів, які підтримують здоров’я серця, зміцнюють імунітет, знижують ризик хронічних захворювань, зменшують запалення тощо.
Що цінного є у гранатах?
За словами дієтолога, цей фрукт багатий на:
Вітамін C. Зміцнює імунітет та допомагає боротися із застудами.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Вітамін K. Він підтримує еластичність судин, знижує ризик кровотеч і сприяє засвоєнню кальцію. Особливо важливий восени, коли підвищується навантаження на судини та серце.
Вітамін B5. Цей вітамін необхідний для вироблення енергії, гормонів стресу та вітаміну D. Підтримує життєвий тонус, концентрацію й стабільний настрій.
Мідь. Вона необхідна для утворення еритроцитів і колагену, а також бере участь в обміні заліза. Разом із ним допомагає підтримувати кровообіг і здоров’я шкіри.
Калій. Він регулює тиск, баланс води в організмі та роботу серцевого м’яза.
Як споживання граната впливає на організм?
Підтримує імунітет. Завдяки високому вмісту антиоксидантів (пунікалагін, елагова кислота) гранат допомагає захищати клітини від пошкодження і підсилювати захисні сили організму.
Поліпшує травлення. Містить органічні кислоти, які активують вироблення ферментів і апетит.
Покращує якість крові. Стимулює утворення еритроцитів, сприяє засвоєнню заліза, допомагає при анемії.
Регулює рівень холестерину. Поліфеноли, яких багато у гранаті, знижують «поганий» LDL-холестерин і підтримують еластичність судин.
Допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Хоч гранат має природні цукри, він не викликає різких коливань глюкози завдяки наявності клітковини та антиоксидантів.
«Гранат можна їсти майже усім, за винятком, звісно, тих, у кого є алергія на цей фрукт. Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунка, ентерит, підвищена кислотність шлунка) перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем», – радить дієтолог.
Гранат можна їсти окремо як перекус, додавати до салатів, йогурту, сиру, боулів, робити з нього сік тощо.