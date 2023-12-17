Свого часу Василь Штефко, який втратив ноги на заробітках, добровольцем пішов на війну

Під час теракту на засіданні сесії сільради у селі Керецьки на Закарпатті у п'ятницю, 15 грудня, постраждав військовий 128-ї бригади на протезах Василь Штефко. Про це пише «Укрінформ».

Зі слів Штефка, перші дві гранати, які під час сесії сільради в селі Керецьки кинув під ноги односельцям один із депутатів, покотилися саме під його стілець.

Наразі Василь Штефко перебуває у лікарні, має осколкові поранення м'яких тканин.

«Все відбулося дуже швидко, буквально за дві-три секунди, я не встиг зреагувати. Отямився вже в лікарні. Мені провели всі операції, стабілізували. Мене врятували протези – щоправда, один з них сильно пошкоджений, доведеться міняти. Але перед тим ще мають загоюватися рани, то ж це буде довгий процес», – розповів він.

З його слів, у лікарні йому надали всю необхідну допомогу, він повністю забезпечений ліками та належним доглядом.

Василь Штефко – військовий 128-ї бригади, пішов на фронт добровольцем після повномасштабного вторгнення, приховавши в місцевому центрі комплектації те, що у нього два протези. Служив водієм в одному із підрозділів бригади на Запорізькому напрямку. Пізніше через проблеми зі здоров'ям його відправили в тил, кілька місяців тому комісували з лав ЗСУ за станом здоров'я.

До останнього часу Штефко активно волонтерив для ЗСУ. Він є жителем села Керецьки та депутатом місцевої сільської ради.

Як інформував ZAXID.NET, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані.

16 грудня у лікарні помер один із поранених після вибуху гранат в сільраді на Закарпатті – 55-річний депутат Віктор Пряділя із села Березники.