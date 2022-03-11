Греція прийме частину біженців з України

Греція прийме частину біженців-українців, які раніше через війну втекли до Польщі. Для перевезення українців Греція відправить до Польщі свій транспорт. Уряд країни готовий прийняти приблизно 30 тис. українських біженців. Із проханням прийняти українських біженців до Греції звернувся польський уряд. Про це повідомляє «Українська правда», з посиланням на щоденне грецьке видання «Катимеріні».

Міністр з міграції та притулку Нотіс Мітаракіс заявив у четвер, 10 березня, що Греція відправить автобуси або літаки до Польщі для добровільного переселення біженців з України.

Мітаракіс також повідомив, що Греція може прийняти приблизно 30 тис. українських біженців. Він зазначив, що, якщо буде більше біженців, Греція може подати заявку на екстрене фінансування ЄС для покриття витрат. Також він повідомив, що з початку російського вторгнення до Греції прибуло понад 7 тисяч українських біженців. За його словами, їм майже відразу надають вид на проживання на 12 місяців.

Зазначимо, що від початку війни Польща прийняла понад 1,2 млн українців. Нагадаємо, що українські біженці матимуть право жити та працювати в країнах Європейського Союзу до трьох років. Відповідну директиву про тимчасовий захист українських біженців 3 березня ухвалив Європейський Союз.

Як повідомляв ZAXID.NET станом на 8 березня, через війну з України виїхали вже понад 2 млн біженців, понад мільйон – діти.

До слова, раніше у межах жорстких економічних санкцій, які запровадили через вторгнення Росії в Україну, уряд Греції вирішив призупинити процес поновлення та видачі нових дозволів на проживання в країні для громадян РФ.