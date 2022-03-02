У межах жорстких економічних санкцій, які запровадили через вторгнення Росії в Україну, уряд Греції вирішив призупинити процес поновлення та видачі нових дозволів на проживання в країні для громадян РФ. Відповідне рішення підписав міністр імміграції Нотіс Мітаракіс. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Protothema.

Тож, згідно з розпорядженням, компетентні служби не прийматимуть нових заявок на отримання посвідок на проживання. Заявки на отримання посвідки на проживання категорії «підприємці» для громадян РФ не розглядатимуть до подальшого повідомлення.

За повідомленням міністерства імміграції, Греція чекає відповідних рішень від ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз ввів обмеження на експорт товарів і технологій, необхідних для російського сектору оборони та безпеки, заборонив експорт товарів та технологій до Росії, необхідних для авіаційної та космічної галузей. Центробанку та уряду обмежили доступ до ринку капіталу ЄС. Також заборонили надання держфінансування чи фінансової допомоги для торгівлі з Росією та інвестицій у її економіку. Всі країни ЄС закрили повітряний простір для всіх російських літаків, включно з приватними. Американський президент Джо Байден посилив американські санкції проти Росії. Також уперше в історії свій нейтралітет порушила Швейцарія і також ввела санкції проти Росії.​

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET