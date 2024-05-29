Бруківку перекладуть на вул. Ярослава Мудрого, 3 в Бісковичах, де розташована сільрада

У квітні Бісковицька сільрада оголосила тендер на розробку проектно-кошторисної документації для укладання бруківки та облаштування «Алеї слави та пам’яті» на прибудинковій території будівлі Бісковицької сільради на вул. Ярослава Мудрого, 3.

ПКД виготовили за два тижні. У травні сільрада підписала договір на укладання бруківки і менше, ніж ще за два тижні, оплатила роботи, що буцімто виконав підрядник з Івано-Франківська.

Вартість укладеного 14 травня між головою сільради Михайлом Яремком і ФОП Олександром Сусаком договору на укладання бруківки становить 1,493 млн грн.

На сторінці закупівлі в системі Prozorro вказано, що вона відбувалась без електронних торгів – договір з Олександром Сусаком уклали напряму.

Роботи Олександр Сусак мав виконати до 20 червня. Перелік робіт передбачає:

Улаштування тротуару;

Улаштування покриттів дрібнорозмірних фігурних елементів (бруківки – ред.);

Улаштування електричних мереж;

Монтаж електроприладів;

Підготовка ґрунту;

Посів газону;

Улаштування стенду (вочевидь, із фото загиблих військових – ред.).

Загальна площа виконання робіт – 445 м2.

Попри те, що термін виконання робіт – до 20 червня 2024 року, фінансування розділили. 25 травня Бісковицька сільрада, за даними сервісу spending, вже заплатила ФОПові Олександру Сусаку 529 тис. грн. Хоча у договорі зазначено, що оплата відбувається після підписання сторонами акту прийому-передачі виконаних робіт. Решту суми, відповідно до договору, підприємець має отримати «в інші бюджетні періоди».

До укладеного договору Бісковицька сільрада не додала локальний кошторис, в якому мають бути детально розписані ціни на бруківку, інші матеріали, роботу техніки і газон.

У додатку «Договірна ціна» зазначено, що з 1,5 млн грн ФОП Олександр Сусак витратить 98 тис. грн на зарплату робітникам, 75 тис. грн – на податки. А от прибуток, що отримає Олександр Сусак з півторамільйонного контракту, становить лише трохи більше 11 тис. грн.

За технічний нагляд за проектом Бісковицька сільрада заплатила ще 22 тис. грн, а за ПКД і авторський нагляд – майже 39 тис. грн. Ще 10,5 тис. грн коштувала експертиза ПКД.

Згідно з даними з офіційного сайту Бісковицької сільради, бюджет громади на 2024 рік становить 145,4 млн грн, більше половини з яких – дотації і субвенції. На програму підтримки окремих військових частин Бісковицькою сільрадою у 2024 році передбачено приблизно 2 млн грн – трохи більше, ніж на бруківку перед сільрадою.

Пов’язані Херсоном підрядники

І ПКД проекту, і роботи на об’єкті виконували підприємці, які минулого року буцімто ремонтували укриття в Херсоні. Так, Аксенія Чернобильська, яка за два тижні розробила ПКД на укладання бруківки, разом з чоловіком Євгеном Чернобильським стала фігуранткою журналістського розслідування. Пара з Мелітополя переїхала до Львова через окупацію міста росіянами. За місяць до проведення багатомільйонного тендеру на ремонт укриттів цивільного захисту в Херсоні, Євген Чернобильський зареєстрував ФОП і без жодної історії переміг в торгах. Його дружина – також. Основний вид діяльності Аксенії Чернобильської – бухгалтерські послуги.

Олександр Сусак з Івано-Франківська раніше жив у Ялті в Криму. З 2018 року він зареєстрований як ФОП. Відтоді і до 2023 року він зрідка отримував дрібні державні підряди – найдорожчий з них сягнув 48 тис. грн. Але у 2023 році, як і подружжя Чернобильських, Олександр Сусак раптово отримав підряд у Херсоні на понад 6 млн грн.

За даними сервісу YouControl, Олександр Сусак займається в основному монтажем каналізації та опалення, а також випічкою хліба. Також він заснував ГО «Співтовариство нафтогазових інженерів» в Івано-Франківську.

ФОП Михайло Стечишин, який виконував технічний нагляд за проектом, теж вперше став отримувати державні підряди у 2023 році, і теж – в Херсоні та в Херсонській області. Щоправда, ідеться про приблизно 130 тис., а не мільйони гривень.

Київське ТОВ «Рембудконсалтінг», що належить львів’янину Зіновію Штурнаку, у 2023 і 2024 році проводило експертизу ПКД на ремонт укриттів цивільного захисту в Херсоні. Щоправда, фірма має багато дрібних підрядів по всій Україні і свої представництва в майже кожному регіоні.

Отримати пояснення про перекладання бруківки в Бісковичах під приводом створення Алеї слави ZAXID.NET не вдалося, адже всі номери телефонів, зазначені на офіційних сторінках сільради, не обслуговуються або не існують.