Україна пригрозила заборонити ізраїльтянам вʼїзд до Умані й призупинити безвіз

Український уряд може заборонити паломництво до Умані та скасувати безвізовий режим з Ізраїлем у відповідь на дискримінацію з якою стикають українські біженці у цій країні. Про це йдеться у заяві посольства України в Ізраїлі, яка була опублікована на сторінці посольства у Facebook, у неділю, 20 серпня.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю, приниженням. За його словами, у відповідь український уряд може заборонити паломництво до Умані та скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

«Уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду», – заявив Корнійчук.

Посол також допустив можливість заборони на в'їзд ізраїльтян до Умані, де щороку хасиди-паломники святкують іудейський Новий рік (Рош га-Шана).

«Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, в тому числі в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ», – наголосив він.

Як пише видання NV.ua з посиланням на джерела, РНБО планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю, а також домогтися виключення представника цієї країни з дипломатичних зустрічей міністрів оборони у форматі Рамштайн через недружнє ставлення до українців, які приїжджають в Ізраїль, припинення дії в цій країні програми медичного страхування для українських біженців, а також і те, що Тель-Авів досі не хоче допомагати Україні зброєю.

Корнійчук пізніше спростував інформацію про бажання Києва скасувати безвізовий режим для ізраїльтян. Однак підтвердив, що занепокоєння і проблеми є і питання розглядає вище політичне керівництво.