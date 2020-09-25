Житловий комплекс Park Lake City

Горнятко теплого ароматного чаю, м'який плед на дивані, смачний запах випічки на кухні, гарний вид з вікна – саме таке тепле відчуття виникає, коли думаєш про власний дім. Місці, де відчуваєш себе особливо затишно, захищено і спокійно. Такі будинки з просторими лобі, великими вікнами та раціонально розпланованим простором створює група компаній DIM.

Наші ЖК – те місце, в якому хочеться жити

Незважаючи на юний вік (на ринку DIM з 2014 року), компанія встигла себе зарекомендувати як надійний забудовник, який не просто зводить якісні, красиві і просторі житлові комплекси, а й задає тренди на сучасному девелоперському ринку України.

Співзасновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський

«Наші об'єкти відображають локаційну диференціацію – в портфоліо компанії є житлові комплекси, розташовані в історичному центрі міста – А52, А136, а також в районах, традиційно іменованих «спальними» – Автограф, Новий Автограф, в улюблених киянами «зелених» районах, ВДНХ, це Метрополіс, і за межами Києва – Park Lake City. Крім того, ми пропонуємо об'єкти різного класу – комфорт, комфорт +, бізнес. Акцентую увагу на тому, що незалежно від класу об'єкта, наші інвестори отримують максимально можливу якість будівництва», – розповідає співзасновник і керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Житловий комплекс «Новий Автограф»,

В основі створення кожного ЖК стоїть реальна людина з її бажаннями, прагненнями, планами і мріями, а вся команда працює над тим, щоб зробити життя цієї людини максимально комфортним. Саме так з'явилася новаторська технологія Techumanity.

Технології на службі у людини

Techumanity – це синергія людства і технологій, втілена в ЖК бізнес-класу A136 Highlight House, що знаходиться в самому серці Києва на вулиці Антоновича. Ідеальне місце для життя, коли ви хочете ефективно управляти своїм часом, все встигати і не залежати від обставин.

Індивідуальна вентиляційна установка системи очищення повітря і рекуперації – інноваційна пропозиція від групи компаній DIM для мешканців A136. Вона забирає забруднене повітря з вулиці і очищує його від шкідливих газів, неприємних запахів, алергенів і дрібнодисперсного пилу. В умовах сучасного мегаполісу таке рішення – життєва необхідність. Вибір на користь індивідуальної системи очищення повітря – це інвестиція у власне довголіття.

Житловий комплекс A136 Highlight House

Щасливе життя за містом

Для тих, хто втомився від київської метушні і хоче жити в гармонії з природою, але при цьому не випадати з ритму столичного життя, група компаній DIM будує одразу два житлові комплекси – Lucky Land і Park Lake City. Останній можна вважати зразком заміській клубній нерухомості в Україні. Малоповерхові будинки, розташовані «на березі зеленого моря», з великою власною територією і розвиненою інфраструктурою – місце, де природа з'єднується з технологіями і відкриває неймовірні можливості для своїх мешканців. На території ЖК дитячий сад та школа КМДШ. Побувавши там ви забажаєте залишитися там назавжди.

Житло класу комфорт +

Ще один тренд, створений групою компаній DIM – житлові комплекси класу комфорт +. Це той випадок, коли за вартістю житла класу комфорт ви фактично отримуєте квартиру бізнес-класу, побудовану з найякісніших матеріалів в мальовничих місцях. ЖК «Новий Автограф», зведений поруч з парком «Перемога» на березі озера і ЖК «Метрополіс», недалеко від столичного ВДНХ, – яскравий приклад якісного житла з розвиненою інфраструктура, вдалою локацією і прийнятною ціною.

Група компаній DIM – це єдина в Україні сімейна компанія в індустрії девелопменту. І ставлення до проектів сімейне, тепле – як до своїх дітей.