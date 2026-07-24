У групи прийматимуть дітей віком від 1 до 2 років

Із початком нового навчального року в Чернівецькій громаді відкриють ще дві групи раннього віку для дітей від 1 до 2 років. Вони працюватимуть у дитсадку №6 та дошкільному підрозділі Чернівецької гімназії №6 «Берегиня». Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.

Таке рішення ухвалили у відповідь на запит батьків, адже попит на місця для найменших дітей зростає. Наразі такі групи уже функціонують у ЗДО №7, №8, №22, №33 та №46. Їх відвідують 52 дитини.

«Минулого року ми запровадили в садочках групи для найменших дітей. Це зробили через запит батьків. З початком нового навчального року ми відкриваємо ще дві додаткові групи знову ж таки за проханням батьків. Також набір дітей у вже існуючі групи теж продовжено», – розповіла у коментарі ZAXID.NET керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук.

Щоб подати документи до дитячого садка у Чернівцях, слід пройти онлайн-реєстрацію на офіційному порталі управління освіти Чернівецької міської ради та заповнити дані про дитину – прізвище, ім'я, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження. Також слід вказати контактний телефон одного з батьків та обрати бажаний заклад дошкільної освіти. Потім надішліть заявку та збережіть її номер, щоб стежити за чергою.

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Коли на порталі статус вашої заявки зміниться на «Можливість зарахування», то можна подавати паперові документи в садок. З моменту появи статусу є 30 днів, щоб підготувати та віднести документи особисто.

Перелік документів: