Російська авіація перебуває у критичному стані

Головне управління розвідки міноборони України здійснило кіберспецоперацію щодо «Росавіації». Таким чином українська розвідка отримала доступ до закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ – «Росавіації», яке відповідає за безпеку польотів і фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Як повідомили у ГУР у четвер, 23 листопада, документи свідчать про те, що галузь цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу.

Протягом січня 2023 в цивільній авіації Росії заіфксували 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Найбільше проблемних випадків – 34, у російського ближньомагістрального літака «сухой superjet».

За перших дев’ять місяців 2023 в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

«Держава-агресор має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації», – йдеться у повідомленні.

Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий «сервіс» пройшло вже майже 70% авіапарку.

Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене. Протягом січня 2023 року серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев’яти літаках, які використовує «Аерофлот», зафіксовано 17 випадків задимлення. Крім того, з 230 літаків Boeing, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Як зазначили у ГУР, така ситуація з авіацією Росії склалась внаслідок санкцій, найбільш болючими з яких для країни-агресорки виявились: