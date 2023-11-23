ГУР отримало доступ до секретних службових документів «Росавіації»
Українські розвідники стверджують, що галузь цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу
Головне управління розвідки міноборони України здійснило кіберспецоперацію щодо «Росавіації». Таким чином українська розвідка отримала доступ до закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ – «Росавіації», яке відповідає за безпеку польотів і фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Як повідомили у ГУР у четвер, 23 листопада, документи свідчать про те, що галузь цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу.
Протягом січня 2023 в цивільній авіації Росії заіфксували 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Найбільше проблемних випадків – 34, у російського ближньомагістрального літака «сухой superjet».
За перших дев’ять місяців 2023 в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.
Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
«Держава-агресор має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації», – йдеться у повідомленні.
Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий «сервіс» пройшло вже майже 70% авіапарку.
Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене. Протягом січня 2023 року серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев’яти літаках, які використовує «Аерофлот», зафіксовано 17 випадків задимлення. Крім того, з 230 літаків Boeing, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.
Як зазначили у ГУР, така ситуація з авіацією Росії склалась внаслідок санкцій, найбільш болючими з яких для країни-агресорки виявились:
- заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них;
- повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг;
- відмова в оновленні програмного забезпечення;
- затримання російських повітряних суден за кордоном;
- обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.