На висотний літак М-55 «Геофізика» поставили контейнер від Су-34

Військове командування Росії ймовірно планує повернути на озброєння рідкісний висотний літак М-55. За інформацією британської розвідки, РФ використовуватиме його для розвідки, повідомило Міноборони Великої Британії у соцмережі «X».

«Літак нещодавно використовувався, як дослідницька платформа для дослідження про землю. Однак було помічено, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах», – йдеться у звіті розвідки.

Як зазначають у британському оборонному відомстві, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її неспроможність налагодити адекватні можливості розвідки, спостереження, виявлення цілей і розвідки.

«Є ймовірність того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані», – зазначили у розвідці.

Також додається, що літак виконуватиме місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору.

Що відомо про літаки М-55

М-55 «Геофізика» привертає увагу в першу чергу тому, що це літак створений ще за радянський часів саме як висотний розвідник для проведення ракетних ударів. Ще в 1960-х роках Радянський Союз почав конструювати висотний літак під індексом М-17 «Стратосфера» для перехоплення американських літаків-розвідників U-2 або ж висотних аеростатів. Але вперше підняти цей літак у повітря вдалось лише у 1982 році, коли тематика висотних аеростатів актуальність втратила.

На цьому тлі радянські функціонери прийняли рішення перепрофілювати проект на висотний літак-розвідник для наведення ракет, зокрема для радянського ОТРК «Ока» (знятий з озброєння), своєрідного «попередника» ОТРК «Іскандер». Новий проект отримав індекс М-55 «Геофізика», перший політ літака цього проекту відбувся уже в 1988 році.

Відомо, що всього було виготовлено до 5 таких літаків, котрі з 1996 року були «конвертовані» для проведення наукових експериментів цивільного характеру, зокрема по вивченню стратосфери між РФ та країнами Європи.

У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 «Геофізика», через причину «відсутності замовлень на наукові дослідження». Після чого будь-які згадки про літаки цього типу у відкритому доступі «загубились», пише видання Defense Express.

Сам факт відновлення польотів на М-55 «Геофізика» може бути пов’язаний як і з роботами по відпрацюванню бортової апаратури для тактичної авіації «ВКС РФ», так і може бути спробою відпрацювати використання цього літака за початковим призначення – тобто розвідка для виконання ракетних ударів.

Відомі характеристики літака М-55 «Геофізика»:

довжина фюзеляжу – 22,67 метра;

розмах крила – 37,4 метра;

максимальна злітна маса – 23,4 тони, зокрема корисне навантаження – до 2000 кг;

екіпаж – 1 особа;

максимальна швидкість польоту – 743 км/год на висоті 20 км;

максимальна висота польоту – 21,5 км;

практична дальність польоту – 1220 км.

Нагадаємо, раніше американська розвідка дізналася, що Китай постачає до Росії військові технології для ведення війни проти України.