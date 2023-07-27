Американська розвідка дізналася, що Китай постачає до Росії військові технології для ведення війни проти України. Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

За даними американської розвідки, Китай надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль. Як йдеться у звіті, митні дані показують, що китайські державні оборонні компанії відправляють до Росії навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів підсанкційним російським державним оборонним компаніям.

Розвідка США також зазначила, що Китай став ще важливішим партнером для Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року: розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті юань, Китай збільшив імпорт російських енергоносіїв, а фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

«Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів», – наголошується в документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології. Зокрема, як зазначає «Європейська правда», минулого тижня радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що Парижу відомі факти, які можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.

24 липня видання Politico повідомило, що Китай постачає до Росії нелетальне обладнання та спорядження, яке вона використовує для продовження війни проти України. Зокрема, з Китаю до РФ відправляються дрони, які можна використовувати для скидання гранат, та тепловізійні оптичні приціли для наведення на противника вночі.

В цій публікації йшлося про те, що лише цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 млн доларів, що у 30 разів більше, ніж Україна. Також Росія отримує від Китаю компонент, який використовується у бронежилетах.