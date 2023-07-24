Лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський президент Владімір Путін

Китай постачає до Росії нелетальне обладнання та спорядження, яке використовується останньою для продовження війни проти України. Про це пише Politico у понеділок, 24 липня. Як пише видання, крім того, з Китаю до РФ відправляються дрони, які можна використовувати для скидання гранат, та тепловізійні оптичні приціли для наведення на противника вночі.

Обсяги китайського експорту товарів подвійного призначення до Росії під час війни підтверджується митними даними. І хоча Україна також є клієнтом Китаю, її імпорт більшої частини обладнання, різко скоротився, як показують цифри. Як повідомляється, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 млн доларів, що у 30 разів більше за Україну. А китайський експорт компонента, який використовується в бронежилетах, збільшився на 69% до Росії до більш ніж 225 млн доларів, а в Україну скоротився на 61% до всього лише 5 млн доларів, свідчать дані китайської та української митниці.

Як пише видання, це свідчить про те, що попри заклики Китаю до миру, Пекін наближається до червоної лінії в постачанні достатньої кількості нелетального, але корисного у військовому значенні обладнання до Росії. Крім того, китайські безпілотники можна використовувати для керування артилерійським вогнем або скидання гранат, а оптичні приціли для тепловізорів – для наведення на ціль вночі.

«Цілком зрозуміло, що Китай, попри всі його заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії в цій війні», – заявила провідна дослідниця Інституту китайських досліджень Меркатора в Берліні Хелена Легарда.

За її словами, якщо Китай перейде межу і продасть Росії зброю чи військову техніку, вона очікує, що ЄС запровадить вторинні санкції. Але, вона додала, таке обладнання, як бронежилети, тепловізори і навіть комерційні безпілотники, які можна використовувати на передовій, навряд чи викличуть реакцію у відповідь.

Виробник захисного спорядження військового класу Shanghai H Win, як і інші китайські компанії, що виробляють обладнання подвійного призначення, пережив сплеск бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії до України.