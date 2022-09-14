В Росії масово скасовують заплановані відправки особового складу на війну через відмову військових брати участь у бойових діях в Україні, повідомило в середу, 14 вересня, Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Відомо, що, наприклад, військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг. Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

Одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу. З метою «вирішення проблеми» командування окупаційних військ вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим у шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям також рекомендують надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки після закінчення війни або за прямим дозволом командира пораненого.

«Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали зі шпиталю. Офіційний діагноз – “отит”. Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні», – з’ясувала українська розвідка.

За її інформацією, наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок «наявних резервів». Для цього планується передислокування чотирьох батальйонів так званих «кадирівців». Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів Росії.