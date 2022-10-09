ГУР зірвало провокацію російських спецслужб проти Халюка Байрактара
Спецслужби РФ намагалися дискредитувати співробітництво між Україною та виробником «Байрактарів»
Російські спецслужби намагалися освоїти технологію deepfake, яка базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео. Вони спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як розповіли у відомстві, росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники «Байрактар», Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.
«Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?», – розповіли в ГУР.
Українські розвідники відзначили також низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».
Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, раніше Халюк Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar ніколи не продасть Російській Федерації безпілотники Bayraktar TB2 або технології з їх виробництва.
8 серпня стало відомо, що Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні.
На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують будувати не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelm.