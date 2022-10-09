Росіяни спробували від імені українського уряду поговорити з гендиректором Baykar Defence Халюком Байрактаром

Російські спецслужби намагалися освоїти технологію deepfake, яка базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео. Вони спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як розповіли у відомстві, росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники «Байрактар», Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

«Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?», – розповіли в ГУР.

Українські розвідники відзначили також низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».

Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Халюк Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar ніколи не продасть Російській Федерації безпілотники Bayraktar TB2 або технології з їх виробництва.

8 серпня стало відомо, що Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні.

На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують будувати не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelm.