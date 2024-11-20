Суд скасував патент луцького бізнесмена Сергія Лапковського

Київський апеляційний суд 19 листопада відмовив у задоволенні претензій луцького підприємця Сергія Лапковського до гурту «Антитіла». Бізнесмен 2012 року зареєстрував патент на «спосіб налаштування параметрів музичної композиції», який передбачає поєднання певних музичних тональностей і темпів. Лапковський висунув претензію музикантам, що вони користуються його напрацюваннями під час створення пісень й вимагав понад мільйон гривень компенсації. Пресслужба гурту «Антитіла» повідомила, що суд скасував патент бізнесмена.

«У 2019 році волинські шахраї на чолі з Лапковським вирішили збагатитися на українських музикантах і висунули претензію, зокрема гурту "Антитіла", що нібито вони під час створення своїх композицій використали його патент №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції». "Антитіла" отримали повістки до суду за використання нот і тональності у піснях», – розповіли музиканти.

Гурт називає патент Лапковського абсурдним, оскільки бізнесмен скористався недосконалістю законодавства й отримав патент на те, що існувало у музиці вже багато століть. У відповідь на судовий позов бізнесмена «Антитіла» також звернулись до суду, щоб захистити авторські права й скасувати патент.

«Як же здивувались музиканти, коли влітку 2022 року, вже бувши солдатами ЗСУ, дізналися, що Лапковський відновив судовий процес і викликає їх до суду. Нарешті у травні 2024 року суд відмовив патентному тролю з Луцька у позові проти гурту й визнав недійсним його патент», – написали музиканти.

Згодом бізнесмен Лапковський подав апеляцію на рішення суду. Проте програв суд і тепер має виплатити 50 тис. грн на користь музикантів.

Нагадаємо, що ZAXID.NET у 2019 році поспілкувався з Сергієм Лапковським, який пояснив, у чому полягає суть його винаходу й чому він вирішив судитися з музикантами.

«Патентні тролі» отримують офіційні патенти на загальновідомі «корисні моделі» й намагаються вимагати роялті у тих, хто їх використовує. Наприклад, патенти на хот-дог, кулькову ручку, бахіли, сковороду чи навіть автомобільні номери.

Додамо, що гурт «Антитіла» виник 2007 року у Києві. Вокалістом гурту є Тарас Тополя. На початку повномасштабного вторгнення музиканти «Антитіли» повідомили, що вступили до лав Територіальної оборони. Вони в лавах 130 батальйону захищали Київщину та Харківщину. Наразі гурт займається волонтерством.