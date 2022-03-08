Замість контенту на сайтах була розміщена ось така картинка

Хакери зламали сайти низки російських федеральних відомств та розмістили на них картинки проти війни з Україною.

Зокрема зламано сайти Мінкульту, Міненерго, Росстату, Роскомнагляду, Федеральної служби виконання покарань.

Відповідальність за атаку поки що не взяло на себе жодне з відомих хакерських угруповань, інформують російські ЗМІ.

Нагадаємо, що 28 лютого хакери провели велику атаку на сайти російських ЗМІ, зокрема: пропагандистське агентство ТАСС, газета «Известия», видання Forbes.ru, «Фонтанка». На них були розміщені повідомлення із закликом «припинити це божевілля» та «не відправляти своїх синів та чоловіків на вірну смерть».

Перед цим, 26 лютого, завдяки діям хакерів було зламано сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.

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