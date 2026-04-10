Станом на березень 2026 року місто накопичило десятки мільярдів гривень заборгованостей

Харків та його комунальні підприємства накопичили понад 30 млрд грн заборгованостей перед державними компаніями за електроенергію та газ. Про це заявив у пʼятницю, 10 квітня, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Під час години запитань до уряду Денис Шмигаль повідомив, що місто має найбільший в Україні борг за енергоносії. Раніше про проблему масштабних заборгованостей Харкова повідомила «Економічна правда».

«За електроенергію майже 8 млрд грн, за газ 23 млрд грн. Колосальні суми», – сказав Шмигаль.

Гроші харківські підприємства заборгували державним компаніям.

Нагадаємо, 8 квітня «ЕП» повідомила, що у Харкові є хронічні заборгованості за електроенергію та газопостачання. За даними видання, станом на березень 2026 року теплокомуненерго Харківської області заборгували за газ 27,3 млрд грн, що становить майже чверть загальноукраїнського боргу. Ще майже 17 млрд грн заборгували за воду та електроенергію.

Видання зазначає, що модель заборгованостей зʼявилася ще за колишнього мера міста Геннадія Кернеса, а чинний міський голова Ігор Терехов лише зміцнив її. За словами Ігоря Терехова у коментарі «ЕП», значна частина боргу теплокомуненерго виникла «не через популізм міської влади, а через невідшкодовану різницю в тарифах, штрафи та збиткову модель, нав'язану з центру».