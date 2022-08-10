У майбутньому дівчина зможе вести звичний спосіб життчя

Троє лікарів-ортопедів з Харківського національного медичного університету спеціально приїхали до Львова, в обласну дитячу лікарню «Охматдит», аби прооперувати 16-річну дівчину зі сколіозом. Майже чотиригодинна операція з корекції деформації хребта пройшла успішно.

Завідувача ортопедо-травматологічного відділення Дмитра Петренка, ортопедів-травматологів Андрія Мезенцева та Дмитра Демченка запросила завідувачка ортопедичного відділення «Охматдиту» Злата Кузьо, аби прооперувати 16-річну Вікторію з Львівщини. У неї діагностували ідіопатичний сколіоз 4-го ступеню.

У дівчинки ідіопатичний юнацький сколіоз невідомого походження було виявлено понад три роки тому, повідомили в лікарні. Певний час вона носила спеціальний корсет, але цього було не достатньодля усунення деформації хребта. І батьки Вікторії, пропри певні ризики, прийняли рішення про проведення оперативного втручання.

Через війну операція дещо відклалася, але далі чекати не можна було. Аби батьки не ризикували життям доньки та власним, лікарі університетської клініки Харкова приїхали до Львова, аби тут прооперувати Вікторію.

Операція пройшла успішно, без ускладнень

«У нас з клінікою є давня дружба. На наше запрошення професори з ортопедії приїжджають оперувати складні випадки сколіозу до нашого госпіталю вже 7-й раз і ми дальше плануємо їхні візити. Щиро дякуємо, що відгукуються і долають такий довгий шлях, аби врятувати дитяче життя», – повідомила Злата Кузьо.

Майже чотиригодинне оперативне втручання з корекції деформації хребта із застосуванням конструкції пройшло успішно і без ускладнень. На другий день після операції дівчина вже могла стояти на ногах. Протягом тижня вона ще проходитиме реабілітацію у лікарні, а далі до місяця відновлюватиметься вдома.

«Вікторія матиме в подальшому звичне життя з прямою спиною, вона зможе мати фізичні активності, народжувати дітей тощо», – додала Злата Кузьо.

До слова, ідіопатичний юнацький сколіоз поширений у 5,2% підлітків та становить 70–80% усіх випадків деформації хребта в педіатричній практиці.