Прикордонники виявили в автомобілі майже три сотні книг про Гаррі Поттера

Прикордонники викрили двох харків’ян, які на «Ниві» намагалися незаконно провезти до Росії майже три сотні книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів. Про це у суботу, 26 грудня, повідомила Державна прикордонна служба України.

Автомобіль із контрабандою зупинили неподалік населеного пункту Борисівка, що на Харківщині. Під час перевірки ВАЗ 2121 прикордонники виявили 275 книг фентезійного роману про Гаррі Поттера англійської письменниці Джоан Роулінг, а також три тракторні турбіни.

Зі слів чоловіків, за перевезення цієї контрабанди їм обіцяли заплатити по 200 доларів. Українські прикордонники натомість оцінили вартість книг в 80 тис. грн.

На двох харків’ян склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.