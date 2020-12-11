Легинь намагався вивезти до Угорщини партію цигарок, використовуючи дипломатичний паспорт

Колишнього депутата угорського парламенту Жолта Легиня, якого напередодні впіймали українські прикордонники на Закарпатті із контрабандними сигаретами, виключили з Угорської соціалістичної партії (MSZP). Про це 11 грудня повідомила «Європейська правда» із посиланням на угорський новинний сайт Telex.

Крім того, соціалісти також ініціювали негайне анулювання його дипломатичного паспорту.

Жолта Легиня з контрабандною партією цигарок затримали українські прикордонники на пункті пропуску «Лужанка» у четвер, 10 грудня. Він намагався виїхати до Угорщини за дипломатичним паспортом, який не був акредитованим в Україні.

Під час огляду мікроавтобуса SEAT прикордонники виявили в багажнику цигарки без акцизних марок. Точна кількість контрабандних товарів поки не визначена.

Зазначимо, що Легинь двічі був депутатом парламенту Угорщини від соціалістів. Наразі він є віце-президентом територіальної асоціації округу Сабольч-Сатмар-Берег та очолює Національної ради партії з питань етики та дисципліни.