Гроші в харків’янина знайшли під час огляду автомобіля

Митники запобігли незаконному ввезенню валюти на 3,7 млн грн (120 тис. доларів) до України з Угорщини, повідомила 12 травня Державна митна служба.

Як йдеться в повідомленні, повертаючись із Євросоюзу на автомобілі, 64-річний житель Харківщини разом з іншим пасажиром під час проходження митного контролю свідомо обрали «зелений коридор». Вони запевнили інспекторів, що переміщують виключно особисті речі. Втім, у процесі ретельної перевірки автомобіля митники виявили серед особистих речей подорожуючих 120 тис. доларів США, про які громадяни не повідомили під час усного опитування.

Держмитслужба нагадала, що згідно з вимогами митного законодавства, без декларування дозволяється переміщувати через кордон валютні цінності у сумі, еквівалентній 10 тис. євро на одну особу.

Своєю чергою закарпатський журналіст Віталій Глагола зазначив, що харків’янин сказав митникам, що не знав про потребу декларувати валюту.

У результаті водієві призначили штраф у 20% від суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. Водночас ще 100 тис. доларів підлягає тимчасовому вилученню.