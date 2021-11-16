Виконавці головних ролей у культовому фільмі: Емма Вотсон, Деніел Редкліфф та Руперт Грінт

Телеканал HBO Max випустить спеціальний епізод «Гаррі Поттера» на честь 20-річчя виходу першого фільму. Його оприлюднять 1 січня 2022 року, повідомляється на сторінці каналу у Facebook.

HBO Max опублікував хвилинний трейлер ретроспективи у своїх соцмережах 16 листопада, в день прем'єри фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь». Сервіс анонсував інтерв'ю з акторами, зокрема Деніелом Редкліффом, Еммою Вотсон та Рупертом Грінтом.

відео HBO Max

Епізод матиме назву «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts». Його вихід у своїх соцмережах також анонсували Деніел Редкліфф та Емма Вотсон.

«Гаррі Поттер був моїм домом, моєю сім'єю, моїм світом, а Герміона (як і раніше) моїм улюбленим вигаданим персонажем усіх часів... Я досі сумую за командою... Дякую вам за всю вашу важку роботу - я знаю, що ваш вклад іноді упускається з уваги... Ми сподіваємося, що вам сподобається фільм Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, – написала Вотсон в Instagram.

Також в епізоді будуть й інші актори, зокрема Гелена Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та багато інших.

Окремо на телеканалі анонсували і участь режисера Кріса Коламбуса, але не вказано, чи він просто зніметься в цьому епізоді, чи буде його режисером.

«Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшов в американський прокат 16 листопада 2001 року. Деніелу Редкліффу було 12, Руперту Грінту – 13, а Еммі Вотсон – 11. Його режисером став Кріс Коламбус, який зняв дві частини «Один удома».

Франшиза «Гаррі Поттера» вважається однією з найуспішніших у книжковій та телевізійній індустрії. Так, у світі були продані понад 500 млн примірників семи книг «поттеріани», а вісім фільмів зібрали касу понад 8 млрд доларів у прокаті.