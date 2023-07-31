Дві з чотирьох операцій дитині провели у Львові

12-річну дівчинку з Тернопільщини до львівського «Охматдиту» привезли у важкому стані з перитонітом (запалення очеревини) і кишковою непрохідністю. Дитина до цього вже перенесла дві операції. Львівські хірурги провели ще дві. Дівчинка одужала і зараз почувається добре.

Оля потрапила до однієї з лікарень Тернопільщини з перитонітом, який спровокував апендицит. Простими словами, апендикс у дитини тріснув. Її прооперували, але невдовзі у дівчинки виникла кишкова непрохідність, і вона знову опинилася на операційному столі. Причиною стала важка злукова (спайкова) хвороба. Злуки, як кажуть лікарі, після операції утворюються у багатьох людей, але в одних їх менше і вони не порушують функції органів, а в інших – навпаки. Одним із найпоширеніших наслідків злукового процесу у хірургії є кишкова непрохідність.

Та на цьому біди дитини не закінчилися. За якийсь час у дівчинки діагностували повторну кишкову непрохідність, і її у важкому стані скерували до львівського «Охматдиту». Тут їй провели ще дві операції.

Оля з мамою і своїми рятівниками - дитячими хірургами (зліва направо) Олегом Содомою і Богданом Мальованим

До операційної бригади, яка рятувала Олю, увійшли медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований, завідувач операційно-ендоскопічного відділення Олег Содома, дитячий хірург Кирило Лапшин і лікарка-інтерн Соломія Ковч.

Через запальні зміни у черевній порожнині і стан кишки дівчинці спершу вивели стому (отвір на передній черевній стінці для виведення вмісту кишечника), з якою вона проходила два місяці. Згодом після відповідного медикаментозного лікування їй зробили ще одну операцію – закрили стому, тобто поставили кишку на місце.

Усе для дівчинки закінчилося добре, вона вже вдома. Як повідомив ZAXID.NET Богдан Мальований, минулого тижня вона приїжджала до лікарні на перевірку. Хірурги станом здоров’я дівчинки задоволені. Вона має гарний апетит, трішки набрала вагу і подарувала хірургам, які її врятували, власноруч намальовану картину.