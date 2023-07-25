Дитина понад тиждень провела у лікарні

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» привезла дворічного хлопчика із Сокаля, який впав у вигрібну яму. Він наковтався гною, частина рідини потрапила у дихальні шляхи і спровокувала аспіраційну пневмонію. Дитина понад тиждень провела у лікарні.

Сергійко (ім’я на прохання батьків змінено) грався на подвір’ї, а його семимісячний брат спав неподалік у візочку. Він прокинувся, почав плакати, і мама пішла до нього, щоб заспокоїти. У цей час Сергійко, який бігав по двору, побіг за будинок і впав у вигрібну яму. Хлопчик пробув у ній приблизно 2-3 хвилини, повідомили в лікарні.

Коли мама побачила, що сина нема, то відразу кинулася його шукати. Вона і витягнула малого з вигрібної ями.

До «Охматдиту» дитину госпіталізували у стані середньої важкості із діагнозом аспіраційна пневмонія (патологічний стан, який розвивається внаслідок потрапляння в нижні дихальні шляхи орофарингеального секрету, крові або сторонніх тіл).

«Хлопчик ковтнув гною, і частина рідини потрапила у дихальні шляхи. Та завдяки злагодженим діям медперсоналу стан дитини поступово стабілізувався», – повідомила пульмонологиня Марія Синенька.

У лікарні хлопчик провів понад тиждень. За цей час його стан значно покращився, і його вже виписали додому.