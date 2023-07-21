Бабуся намагалася врятувати онука, але хлопець помер

Нещасний випадок з 10-річним хлопцем трапився на Чортківщині. Дитину вбило електричним струмом від несправного електричного дриля. Бабця хлопця намагалася допомогти онуку, однак медики швидкої констатували смерть неповнолітнього.

В село на Чортківщині жінка разом з своїм онуком приїхали з Івано-Франківської області. Поки бабця допомагала родичам з справами по господарству, хлопчик грався в гаражі. У якийсь момент жінка почула крик дитини. Коли прибігла, то побачила непритомного онука. Викликала швидку, але хлопчик помер ще до їхнього приїзду.

На місце нещасного випадку виїхала слідчо-оперативна група. В поліції повідомили, що під час перевірки з'ясували, що неповнолітній житель Івано-Франківщини увімкнув електричний дриль у розетку і його вдарило струмом.

Правоохоронці Тернопільщини за фактом смерті дитини внесли справу в ЄРДР за ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок».