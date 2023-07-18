Рух потягів на цій ділянці було призупинено

На Тернопільщині потяг вночі на смерть збив невідому жінку. Нещасний випадок трапився на станції села Цебрів Озерянської громади. На місце події виїжджали правоохоронці та медики швидкої допомоги. особу жінки встановити не вдалося.

Аварія трапилася о 3:00 17 липня на залізничній станції села Цебрів Озерянської громади Тернопільського району. Машиніст намагався зупинити потяг, однак локомотив з вагонами все одно переїхав жінку. Про те, що людина загинула на залізниці в поліцію повідомили машиніст та провідники.

«У понеділок, 17 липня, близько третьої години ночі на залізничній станції села Цебрів Озернянської територіальної громади потяг сполученням "Київ-Ужгород" збив невідому жінку. Потерпіла загинула», – повідомили в поліції Тернопільщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причину нещастя, а також особу загиблої. Також працівники поліції факт загибелі людини внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).