Пацієнтка з онкохірургами Андрієм Москвою (зліва) і Романом Шияном

Хірурги Львівського онкоцентру успішно видалили 27-річній мешканці Львівщини рідкісну пухлину – гангліоневриному, яка розташувалася у порожнині малого тазу, між прямою кишкою та клубовими судинами. Дівчина народилася з нею, а зараз новоутворення стало для неї великою проблемою.

Пацієнтка дізналася про пухлину, коли їй було 16 років. Через сильний біль під час місячних, вона звернулася до гінеколога і той запідозрив новоутворення в малому тазу, яке розташовувалося біля шийки матки, прямої кишки та стінки піхви. Дівчина поїхала до Іспанії, де на той час її мама лікувала онкологічне захворювання. Тамтешні лікарі підтвердили: пухлина є, і її потрібно видаляти, але вартість операції була захмарною, тож дівчина повернулася в Україну, повідомили в онкоцентрі.

«Діагнози змінювалися, обстеження тягнулися роками. В одних клініках мене запевняли, що це онкологія, в інших пропонували операцію. Але я захворіла і відклала хірургічне втручання»,– каже пацієнтка.

Торік біль став ще сильніший. Гінеколог на огляді сказав, що новоутворення виросло, пухлина виникла навколо матки. Дівчина зрозуміла, що більше відкладати операцію не можна і звернулася до спеціалістів онкоцентру.

Операція тривала кілька годин. Лікарі видалили семисантиметрову пухлину, яка виявилася рідкісною гангліоневриномою. Як з’ясувалося, дівчина народилася з нею.

«Пухлина була великою, розташовувалася в порожнині малого тазу, між прямою кишкою та клубовими судинами. Ми хвилювалися, чи вдасться її повністю видалити. Але все пройшло успішно. І найважливіше – у майбутньому пацієнтка зможе народжувати природним шляхом», – каже завідувач поліклініки Львівського онкоцентру, лікар-хірург-онкопроктолог Андрій Москва.

Дівчина після багатьох років хвилювань нарешті може заспокоїтися. Її вже виписали з онкоцентру і вона каже, що відтепер насолоджуватиметься кожним днем.