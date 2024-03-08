Торакальний хірург Олександр Колодій дістає насіння гарбуза з бронха дитини

Торакальні хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») прооперували однорічну дівчинку з Самбірщини, у дихальні шляхи якої потрапило гарбузове насіння. Воно спровокувало у дитини гнійний ендобронхіт.

Родина дівчинки живе на Самбірщині. Мама розповіла лікарям, що кілька днів тому дала доньці насіння гарбуза без шкаралупи. Коли дитина їла, то почала раптово плакати, а тоді кашляти, виникла блювота. Ймовірно, у цей час дівчинка і вдихнула насінину.

Вночі мама дитини почула свистячі хрипи під час дихання. Звук свисту не зникав, тож через два дні сімʼя звернулася до лікаря, який порадив їхати до дитячої лікарні у Львові.

Маленька насінина наробила дитині великої біди

Хірурги Центру зробили дівчинці трахеобронхоскопію (інструментальне обстеження трахеї та бронхів), а тоді ендоскопічно дістали стороннє тіло з лівого нижньодольового бронха.

«Ми також виявили запальні зміни, які викликала насінина у вигляді гнійного ендобронхіту, тож провели дитині санацію трахеобронхіального дерева», - каже торакальний хірург Олександр Колодій.

Дівчинку після лікування виписали з Центру у задовільному стані.

Олександр Колодій уточнив ZAXID.NET, що дітям до п’яти років не варто давати жодного насіння або давати подріблене в блендері. Треба стежити за тим, аби діти під час їди спокійно сиділи і їли, а не бігали з їжею у роті по кімнаті, розмовляли чи сміялися, бо саме у таких випадках частина їжі може потрапити у дихальні шляхи.