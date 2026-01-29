Хірургам вдалося успішно видалити пухлину і частину печінки лапароскопічно

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона видалили 10-сантиметрову пухлину і частину печінки 56-річній мешканці Харкова лапароскопічно, через невеликі проколи у черевній порожнині. На операцію у відкритий спосіб, тобто, з розрізом черевної порожнини, жінка не погоджувалася і пів року шукала в Україні спеціалістів, які могли б прооперувати її менш травматичним способом.

Харків’янка Алла Жадан раніше не мала жодних серйозних скарг на здоров’я. Та торік під час профілактичного огляду лікарі помітили дещо підозріле та скерували жінку на комп’ютерну томографію (КТ), під час якої виявили величезну пухлину печінки – гемангіому розміром 10 на 9 см, яка роками росла без жодних симптомів, повідомили у лікарні.

Гемангіома – це доброякісне новоутворення, що розростається із кровоносних судин. Пухлини печінки розміром до 5 сантиметрів, кажуть у лікарні, зазвичай не становлять загрози та потребують лише спостереження. Великі ж пухлини, такі як у пацієнтки, необхідно видаляти, здебільшого у відкритий спосіб, тобто з розрізом черевної порожнини. Та жінка не погоджувалася на таке травматичне втручання.

Понад пів року жінка шукала спеціалістів, котрі могли б прооперувати її малоінвазивно. Пошуки і привели харків’янку до Львова.

Попри величезні розміри пухлини, хірурги ухвалили рішення видаляти її лапароскопічно. Цей метод має низку переваг: мінімальна травматичність, швидке відновлення та кращий косметичний результат – усе те, чого прагнула пацієнтка.

Під час операції хірурги зробили п’ять невеликих проколів і через них виконали резекцію гемангіоми ІІ та ІІІ сегментів печінки. Втручання минуло успішно. Вже за кілька годин після операції пацієнтка самостійно ходила і на п’яту добу її виписали з лікарні. За словами лікарів, видалений фрагмент печінки повністю регенерує вже за 1,5-2 місяці.