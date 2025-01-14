Пацієнтка з лікарями, які її оперували

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона вперше в Україні застосували найсучаснішу методику з реконструкції лицевого нерва. Унікальну операцію 33-річній мешканці Херсона вони провели спільно з топовими реконструктивними хірургами із Шотландії.

Ольга Руденко – з Херсона. Кілька років тому лікарі виявили у неї кісту лівої привушної залози та прооперували. За деякий час стався рецидив і кіста повернулася. Під час другого втручання в цій небезпечній зоні хірурги пошкодили стовбур лицевого нерва. В результаті чого виник парез: у пацієнтки повністю паралізувало ліву частину обличчя, повідомили у лікарні.

«Я не могла навіть води попити. Про міміку і посмішку взагалі забула. Ліве око не закривалося. Для мене, як для жінки, це було дуже важко. Тоді ще не було такої методики, яка на 100% виправила би мою ваду і я втратила надію», – каже Ольга. Річ у тім, що в Україні в різних медзакладах неодноразово робили спроби виконати реконструкцію лицевого нерва. Та всі задіяні раніше методики не давали бажаного результату.

Коли Ольга вже майже зневірилася, львівські спеціалісти погодилися спробувати допомогти жінці. Раніше один із провідних хірургів лікарні св. Пантелеймона проходив стажування у США, де переймав досвід у фахівців, що успішно займаються саме реконструкцією лицевого нерва. Окрім того, до операції Ольги львівські лікарі змогли залучити топових реконструктивних хірургів із Шотландії.

Разом з іноземними колегами львівські реконструктивні хірурги виконали пацієнтці так звану реанімацію лицевого нерва. Ця методика є найсучаснішою і водночас найважчою у всьому світі. А її результат просто неймовірний: 99% операцій – успішні.

«Суть втручання полягає в тому, що ми забираємо одну гілку нерва в ділянці жувального м'яза та пересаджуємо на ту частину лицевого нерва, який був пошкоджений. Це є надважко, адже ми працюємо зі структурами розміром з людську волосину», – каже завідувач 1-го відділення Центру хірургії та онкології Гнат Герич.

Унікальна операція пройшла вдало і стала першим в Україні успішним втручанням з реконструкції лицевого нерва.

Після операції минуло два місяці. Ольга вже почала усміхатися. Її щока поволі рухається, а ліве око тепер закривається. Та відновлення нерва – це тривалий процес, тож остаточно оцінити результат можна буде лише через рік після операції. Нині пацієнтка проходить реабілітацію і щодня виконує спеціальні вправи.