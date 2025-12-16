Пацієнт Михайло (у центрі) з командою лікарів, які його врятували

Хірурги львівської лікарні Св. Луки врятували 28-річного львів’янина, у якого діагностували інвагінацію – рідкісну для дорослих патологію, яка найчастіше трапляється у немовлят. Чоловік вчасно потрапив у руки спеціалістів, бо захворювання могло призвести до важких ускладнень і навіть смерті.

Сильний біль у животі у Михайла Матківського з'явився раптово. Невдовзі кожен прийом їжі супроводжувався нудотою та блювотою. На третій день захворювання львів’янин звернувся по медичну допомогу, повідомили у лікарні.

У медзакладі чоловіка ретельно обстежили. Лабораторні обстеження та УЗД не виявили жодних відхилень. Та під час гастроскопії лікарів насторожила велика кількість жовчі в шлунку і вони скерували пацієнта на КТ, де і виявили інвагінацію – рідкісну для дорослих патологію, яка найчастіше трапляється у малюків віком від 4 до 9 місяців.

У лікарні кажуть, що у пацієнта 2 м тонкого кишківника, вся порожня кишка та частина клубової, були втягнуті в його іншу частину – інвагінат. Це ще більша рідкість. Зазвичай при цій патології тонкий кишківник входить у товстий. Крім цього, у пацієнта затягнулася брижа, яка кровопостачає орган. Якщо ж вона перетискається, виникає ішемія, що призводить до некрозу, перфорації та перитоніту, а в подальшому – і смерті.

Пацієнта треба було негайно оперувати. Хірурги виконали верхню серединну лапаротомію та усунули інвагінацію. Під час оперативного втручання лікарі виявили і причину її появи – це був чималий поліп, довжиною більше 3 см, який вони висікли.

«Найважливіше у таких випадках – не терпіти біль і не відкладати звернення до лікарів. У Михайла ситуація була надзвичайно цікавою та життєво загрозливою, адже інвагінація таких масштабів у дорослого – виняток, який може закінчитися перитонітом та навіть смертю. Час від початку захворювання до надання допомоги у даному випадку мав надзвичайно велике значення. Радіємо, що вдалося зберегти життя та здоровʼя нашому пацієнту», – каже хірург Богдан Ліщук.

На сьомий день після операції Михайло повернувся додому. Чоловік почувається добре і каже, що тепер буде більше піклуватися про своє здоров’я.