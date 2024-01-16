Андріана з дитячим хірургом, керівником Центру хірургії лікарні Андрієм Дворакевичем

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги за допомогою роботизованої системи Da Vinci прооперували юну волонтерку, в якої під час планового огляду виявили кісти селезінки. Через три невеликі проколи від 1 до 3 см дівчині видалили частину селезінки із двома кістами. Через дві години після втручання дівчинка стала на ноги, а за чотири дні повернулася додому.

16-річна львів’янка Андріана, поки її тато захищає країну, займається волонтерством і допомагає переселенцям. Під час планового огляду у селезінці дівчини виявили кісти. Ці утворення не дошкуляли дівчині, тож спеціалісти спершу вирішили за ними спостерігали. Та з часом стан Андріани погіршився: її почали турбували напади задухи та болі в животі, повідомили в лікарні.

Допомогти дівчині могла лише операція. Хірурги лікарні вирішили оперувати Андріану за допомогою роботизованої системи Da Vinci, бо це найменш травматичний метод із високою хірургічною точністю, мінімальними ризиками, малою крововтратою та швидким відновленням після операції. У країнах із розвиненою медициною застосування роботизованих технологій уже є золотим стандартом операцій на селезінці у дітей.

«Хірурги за допомогою робота зробили на тілі пацієнтки три невеликі проколи – всього від 1 до 3 см – і через них видалили частину селезінки із двома кістами. Операція минула швидко і без жодних ускладнень. Уже за дві години після втручання дівчинка стала на ноги, а за чотири дні — повернулася додому», – кажуть у лікарні.

16-річна львів’янка стала 38 пацієнткою дитячої лікарні, яку прооперували за допомогою робота-хірурга Da Vinci. З його допомогою у Львові оперують вже три роки і загалом провели 81 хірургічне втручання.

Андріана після операції швидко відновилася і вже повернулася до волонтерської діяльності.