Пацієнт вже може відкрутити кришку пляшки і піднімати дрібні предмети

Хірурги Superhumans Center спільно з британськими колегами провели першу в історії Центру унікальну операцію з пересадки пальця ноги на кисть. І вона пройшла успішно. Шанси на відновлення функції захоплення – реальні.

Захисник Назар пройшов через надзвичайне випробування. Після важкого поранення на фронті він втратив одну руку, а на іншій - великий палець, який відіграє ключову роль у забезпеченні функції захоплення. Щоб повернути йому цю здатність, хірурги Superhumans спільно з британськими колегами провели першу в історії Центру операцію з пересадки другого пальця стопи на кисть. І вона пройшла успішно, повідомили у Центрі.

«Операція тривала кілька годин: потрібно було з’єднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість. І лише за місяць після операції Назар уже може відкручувати кришку пляшки та підіймати дрібні предмети», – сказано у повідомленні.

Попереду на захисника чекає ще кілька місяців реабілітації, але шанси на повне відновлення функції захоплення – реальні. Унікальну операцію провели лікарі Данило Туркевич, Степан Кучабський, Андрій Віленський та Юлія Медвідь.

У Центрі щомісяця проводять приблизно 120 реконструктивних операцій. І продовжують запрошувати найкращих фахівців з України та усього світу, щоб допомагати тим, хто постраждав від російської агресії.