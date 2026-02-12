Хірургам вдалося повністю видалити пухлину

59-річному Сергію Польнюку з Львівщини тривалий час дошкуляли рани у роті, які ніяк не загоювалися. Походи по лікарях проблему не зняли. Виявилося, що у чоловіка – рак дна ротової порожнини третьої стадії. Щелепно-лицевим хірургам лікарні св. Пантелеймона вдалося повернути чоловікові здатність самостійно їсти, дихати та говорити.

Діагноз – рак дна ротової порожнини 3-ї стадії чоловікові встановили спеціалісти лікарні св. Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Після додаткового обстеження з’ясувалося, що пухлина пацієнта не піддається хіміо- та променевій терапії. Єдиний вихід – операція, повідомили у медзакладі.

Щелепно-лицевим хірургам вдалося повністю видалити ракову пухлину. Значний дефект тканин, що утворився на її місці, потребував обов’язкової реконструкції. У більшості таких випадків виконують мікрохірургічну операцію. Однак у цього пацієнта був виражений атеросклероз судин шиї, через що кровопостачання було ненадійним, а мікрохірургічне втручання небезпечним, з високим ризиком ускладнень.

«Аби пацієнт міг самостійно ковтати, дихати та говорити, ми обрали альтернативний підхід – використали клапоть великого грудного м’яза. Цей реконструктивний метод дозволив безпечно закрити дефект після видалення пухлини та забезпечити достатнє кровопостачання тканин», – каже керівник Центру голови та шиї, щелепно-лицевий хірург Олег Ковтуняк.

Лікарям вдалося не лише врятувати життя пацієнта, а й зробити так, аби його подальше життя було повноцінним. Нині пацієнт у ремісії і продовжує відновлюватися після операції. Дружина, яка є поруч з чоловіком, каже, що він вже самостійно дихає, їсть.