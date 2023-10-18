Спільно з львівськими хірургами спеціалісти зі США прооперують 50 дітей з різних куточків України

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» приїхала мультидисциплінарна команда хірургів зі США, які разом з львівськими щелепно-лицевими хіругами оперуватимуть дітей зі складними вадами. Для оперативних втручань попередньо відібрано 50 дітей з різних областей України зі складними патологіями голови, шиї та кисті.

У Міжрегіональному центрі лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння кажуть, що мета візиту – продовжити допомогу дітям і лікарям з України, щоб найсучасніша допомога стала можливою вдома. Американські хірурги діляться найновішими методиками, які згодом львівські хірурги зможуть використовувати самостійно.

Найменшому пацієнту, якого готують до операції, лише 8 місяців

До мультидисциплінарної команди американських спеціалістів увійшли: хірурги голови і шиї, пластичні, щелепно-лицеві хірурги, дерматолог, офтальмолог, спеціаліст з онкологічних хвороб шкіри тощо.

Разом з львівськими хірургами вони прооперують 50 дітей з різних міст і областей України, які мають складні вади обличчя і яким раніше не змогли допомогти в Україні: вроджені вади голови і шиї, складні генетичні синдроми, травми, судинні мальформації тощо.

Найменшому пацієнту – 8 місяців, найстаршому – 18 років. Серед тих, кого будуть оперувати, є і діти, які постраждали від військових дій.

У Центрі кажуть, що серед американських хірургів є лікарі з українським корінням: Марк Гнатюк, Роман Букачевський і Віктор Черкасій. Вони вважають своїм обов’язком допомагати землякам.

Це вже п’ятий візит американських колег до Львова, але не останній. Невдовзі вони знову приїдуть до Львова з благодійною місією, бо є ще багато дітей, які потребують їхньої допомоги.