Лікарі усунули пацієнтці критичне ураження, яке провокувало інфаркт міокарда

Хмельницькі лікарі успішно прооперували 65-річну пацієнтку, в якої всі внутрішні органи розташовані у дзеркальному відображенні. Такий унікальний випадок зустрічається вдруге у їхній 20-річній практиці, повідомили 18 квітня в обласному серцево-судинному центрі.

65-річну мешканку Хмельниччини госпіталізували зі скаргами на тиснучий біль за грудиною, втому та загальну слабкість. Жінка лікувалась стаціонарно у районній лікарні, втім упродовж місяця спостерігала погіршення стану здоровʼя.

«Під час комплексного обстеження у пацієнтки виявили ішемічну хворобу серця, багатосудинні ураження коронарних артерій з численними стенозами та оклюзіями. Жінка потребувала ряд оперативний втручань, але, насамперед, потрібно було усунути критичне ураження, яке провокувало інфаркт міокарда», – зазначають лікарі.

За словами директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрія Кланца, випадок пацієнтки виявився унікальним, оскільки у неї транспозиція внутрішніх органів – дзеркальне розташування органів і судин. Це друга пацієнтка з такою аномолією за 20-річну практику працівників медзакладу.

«Спочатку було невелике хвилювання, адже така анатомічна особливість потребувала певних практичних навиків, засобів та матеріалів, проте фаховість діагностичних підрозділів і злагодженість операційної команди дозволили успішно виконати ангіопластику та стентування, відновивши кровопостачання інфарктзалежної артерії особливого серця», – зауважив інтервенційний кардіолог Андрій Шимків, який проводив операцію.

Додамо, що транспозиція органів – рідкісна генетична аномалія, за якої один або всі внутрішні органи розташовані дзеркально: верхівка серця повернута вправо, печінка розташована зліва, шлунок – праворуч. Серед можливих причин неправильного закладання органів називають стреси та захворювання під час вагітності, вживання алкоголю та наркотичних речовин, вплив радіації та канцерогенів. Явище дуже рідкісне, трапляється в одного з 7-8 тис. людей.

Транспозиція органів небезпечна тільки за вродженої вади серця. В інших випадках цей діагноз не заважає повноцінному життю: часто пацієнти навіть не підозрюють, що з ними щось не так.