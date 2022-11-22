Хмельницький суд зобов'язав обленерго власним коштом перенести з приватної земельної ділянки встановлені без погодження з власником електроопори. У суді власник землі довів, що їх встановили не лише без погодження, але й за час його відсутності. Обленерго вимагало, аби чоловік сам оплатив роботи з перенесення ліній електромережі, але суд постановив, що заплатити за це повинна установа.

Про рішення суду стало відомо у вівторок, 21 листопада, після повідомлення прес-служба апеляційного суду. Звертаючись до суду, хмельничанин пояснив, що електроопори були встановлені на його приватній земельній ділянці без його згоди та за його відсутності.

Він не раз просив обленерго перенести опори за межі ділянки, проте в енергокомпанії пояснювали, що він повинен оплатити такі роботи власним коштом. Позивач просив суд захистити порушене право, оскільки опори заважають йому вільно користуватися своєю земельною ділянкою.

Місцевий суд позов задовольнив, але «Хмельницькобленерго» оскаржило рішення в апеляційній інстанції. Серед аргументів наводили те, що у справі немає доказів, що саме обленерго встановлювало електроопори, а також шо у справі начебто не було доказів, що опори перешкоджали користуватись земельною ділянкою.

«Оскільки, електроопори, які були передані у власність АТ Хмельницькобленерго», споруджені після набуття [позивачем] права власності на земельну ділянку, без погодження з ним, як власником, колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість висновку суду першої інстанції щодо необхідності захисту порушеного права позивача на вільне володіння та користування земельною ділянкою шляхом демонтажу з перенесенням з належної [йому] земельної ділянки на відстань не менше охоронної зони електричних мереж», – зазначив апеляційний суд.