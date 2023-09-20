У середу, 20 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, хто наводить російські ракети й дрони на наші міста, а також про наслідки удару дронами по Львову.

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Повітряні атаки росіян відбуваються майже кожної доби. І цей тиждень аж ніяк не винятковий. Вчора росіяни вдарили ракетою по Куп'янську, там загинули восьмеро людей. Вночі Shahed влучив у Кременчуцький НПЗ, а минулої ночі атаку Shahed відбивав Львів. 15 російських дронів-камікадзе вдалося збити, а ще три влучили у склади на околиці міста. Там не було жодних боєприпасів чи військової техніки. Склади використовували комерційні компанії. Такі, як завод з виготовлення вікон. Поруч зберігали побутову хімію. Також горіло приміщення складу релігійної місії Caritas-Spes. Там зберігали й гуманітарну допомогу від Ватикану і Папи Римського Франциска.

Пожежу на складах у Львові гасили понад 12 годин. Вогонь поширився на майже 10 тис. м². До ліквідації займання залучали навіть пожежного робота з дистанційним керуванням – це зменшує ризик для життя та здоров'я рятувальників.

Найважчий наслідок російських атак – це саме поранені та загиблі. На жаль, після удару дронів у Львові теж постраждали люди. Спершу стало відомо про пораненого 26-річного хлопця, який на момент прильотів перебував на одному зі складів. Його госпіталізували у стані середньої складності. Згодом під завалами на одному зі складів знайшли тіло загиблого чоловіка – 32-річного львів'янина. Петро Бурбан перший день працював на новій роботі, коли росіяни вбили його вибухом дрона. До цього чоловік півтора року захищав Україну у Силах Оборони. Він пішов на війну добровольцем і лише нещодавно повернувся з війни до родини та своїх трьох дітей. Однак Росія вбиває не лише передовій. Підтримати сім'ю Петра Бурбана можемо за реквізитами:

Установа банку: філія Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»

МФО: 325796

Код отримувача: 3029806663

Номер карткового рахунку: UA223257960000026202510355117

Отримувач: Петрів Наталія Євгенівна (дружина)

Хоча кожна російська атака – це важкі втрати для нас, однак знаходяться ті, хто підтримує такий терор і навіть допомагає ворогу обстрілювати українські міста. Таких осіб регулярно виявляє Служба безпеки України. Днями прихильників російських атак знайшли якраз у Львові.

Слідчі не розкривають імен фігурантів й інших деталей, однак відомо, що йдеться про двох мешканців Львова, які позиціонують себе як блогери. Тобто проводять відеостріми онлайн на доволі обмежену аудиторію. Один зі зловмисників це 30-річний уродженець Львівщини, який тепер проживає за кордоном, підтримує Росію і публічно закликав росіян знищити будівлю регіонального управління СБУ. Такі заклики блогер поширював під час трансляції на своїй сторінці в Instagram.

До слова, раніше під час однієї з атак по Львову дронами росіяни цілили саме в будівлю спецслужби. Тепер проросійського блогера оголошено у розшук, а в його спільника провели обшук. Готують повідомлення про підозру. Подібні випадки не рідкість, їхня мотивація може бути різною. Часом заклики до підтримки дій агресора лунають через дурість окремих наших громадян, що не робить такі дії менш злочинними.