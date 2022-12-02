2 грудня відбулися останні матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу, що триває в Катарі, – у групах G та H. Крім Бразилії та Португалії, які забезпечили собі місця в 1/8 фіналу за результатами перших двох турів, до наступного етапу пройшли Швейцарія, що в бойовому матчі перемогла Сербію, та Південна Корея, яка вирвала перемогу в Португалії на останніх хвилинах матчу.

Також боротьбу за чемпіонство продовжують збірні Нідерландів, Сенегалу, Англії, США, Аргентини, Франції, Австралії, Японії, Іспанії, Марокко та Хорватії. Вперше за 36 років подолала груповий етап збірна Польщі, натомість несподівано покинули турнір збірні Німеччини та Бельгії.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 3-6 грудня. 9 та 10 грудня відбудуться чвертьфінали, 13 та 14 грудня – півфінали, 17 грудня – матч за третє місце, а 18 грудня – фінал чемпіонату.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

3 грудня, 17:00 – Нідерланди – США;

3 грудня, 21:00 – Аргентина – Австралія;

4 грудня, 17:00 – Франція – Польща;

4 грудня, 21:00 – Англія – Сенегал;

5 грудня, 17:00 – Японія – Хорватія;

5 грудня, 21:00 – Бразилія – Південна Корея;

6 грудня, 17:00 – Марокко – Іспанія;

6 грудня, 21:00 – Португалія – Швейцарія.

Зазначимо, що чемпіонат світу з футболу вперше відбувається взимку через спекотну погоду в Катарі. Катар неодноразово хотіли позбавити права проводити ЧС через корупційні скандали.