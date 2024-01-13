В ніч на 13 січня єменські хусити помилково атакували танкер, що перевозив російську нафту під час ракетного обстрілу берегів Ємену. Про це повідомила агенція Reuters.

Організація об'єднаного королівства з морських торговельних операцій повідомила, що отримала повідомлення про запуск ракети за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.

Капітан повідомив, що ракета впала у воду, а за нею слідували три невеликих судна. За попередніми даними, постраждали немає.

Це вже другий танкер, помилково атакований хуситами, який перевозив російську нафту. Ймовірно, судно було помилково обстріляне на основі застарілої інформації у відкритому доступі, яка пов'язує судно з Великою Британією.

Нагадаємо, коли США спільно з Великою Британією 12 січня завдали масованих авіаударів по військових об'єктах хуситів, РФ ці удари засудила. Росія вже запросила скликання Радбезу ООН через удари США та союзників по базах хуситів у Ємені. Речниця МЗС Росії Марія Захарова закликала міжнародну спільноту «виступити із засудженням нападу на Ємен, активізувати зусилля для запобігання ескалації» і назвала дії Заходу «черговим прикладом збочення англосаксами резолюцій Радбезу ООН».