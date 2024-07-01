Щоб уникнути захворювання, необхідно протруювати насіння перед посівом

Кукурудза досить часто заражається різними шкідниками. Якщо вчасно не виявити їх, тоді качани кукурудзи перестають розвиватися і почнуть гнити. Якими шкідниками і хворобами найчастіше уражається кукурудза і як з ними боротись, пише «Флористікс».

Хвороби кукурудзи

Найчастіше кукурудза хворіє на фузаріоз качанів і сходів, гельмінтоспоріоз, стеблову і пітіозну кореневу гнилі, червону гниль качанів, іржу, курну і пухирчасту сажку.

Фузаріоз

Фузаріоз качанів поширений у сільському господарстві, а в період підвищеної вологості й затяжних дощів трапляються епідемії захворювання. З'являються ознаки фузаріозу в стадії молочної стиглості качанів – на них утворюється рожевий наліт, сильно уражені зерна темніють, втрачають блиск, дірчавіють і руйнуються, а ті, що залишаються недоторканими, не можна використовувати як посівний матеріал, оскільки вони можуть бути інфікованими.

Щоб уникнути захворювання, необхідно протруювати насіння перед посівом.

Гельмінтоспоріоз

Гельмінтоспоріоз уражає листові пластини та качани кукурудзи, утворюючи на них коричневі чи сірі плями, обведені темною облямівкою. У центрі плям можна іноді побачити сажистий наліт. Плями розростаються, тому листя гине, на уражених качанах утворюється сірий наліт і врешті загниває. Збудники хвороби можуть зберігатися на насінні та рослинних рештках кукурудзи.

Щоб уберегти врожай від захворювання, потрібно дотримуватися сівозміни, вирощувати стійкі до інфекції гібриди, обробляти насіння перед посівом і ґрунт на ділянці фунгіцидами, а після збору врожаю видаляти з ділянки бур'яни і рослинні залишки кукурудзи.

Іржа

Іржа кукурудзи викликається збудником, що особливо активний у другій половині літа і продовжує свою руйнівну діяльність аж до кінця вегетації. На листках з'являються світло-жовті плями, які поступово темніють, потім на них утворюються пустули з дозріваючими спорами розміром не більше міліметра. Тканина листя під пустулами всихає, рветься, а спори розлітаються й інфікують здорові тканини й рослини.

Боротися з іржею потрібно превентивними заходами й обробкою посівів розчинами фунгіцидів.

Пітіозна гниль

Пітіозна коренева гниль кукурудзи найчастіше проявляється в місцях із важкими ґрунтами і підвищеною вологістю. Активізується збудник захворювання під час проростання сходів, вражаючи їхню кореневу систему – на коренях з'являються перетяжки, не утворюються кореневі волосинки. У результаті цього коріння гниє і всихає, починаючи з кінчиків, а потім гине і вся рослина.

Для інтенсивного лікування і профілактики захворювання застосовують обробки кукурудзи фунгіцидними препаратами або фосфонатами.

Червона гниль качанів

Червона гниль качанів небезпечна тим, що вона не тільки знижує врожайність кукурудзи, а й інфікує людей і тварин, викликаючи у них ураження нервових клітин. Ознаки захворювання в період молочно-воскової зрілості: на верхніх качанах виникає біло-червоний наліт, швидко поширюється й уражає і стрижень, і зерна.

У результаті ураження зернівки руйнуються, а обгортка набуває коричневого кольору, висихає і щільно охоплює хворий качан. Сприяють поширенню захворювання затяжні дощі і низька температура в період дозрівання зерен.

Запобігти ураженню можна дотриманням сівозміни, вирощуванням стійких до хвороби гібридів, протруюванням насіння перед посівом, контролем за кількістю внесених азотних добрив, глибоким перекопуванням і очищенням ділянки після збору врожаю від рослинних залишків та бур'янів. Боротися із захворюванням слід фунгіцидними препаратами.

Шкідники кукурудзи

Зі шкідників найнебезпечніші для кукурудзи дротяники, несправжньодротяники, совки, лучний і кукурудзяний метелики та вівсяна шведська муха.

Дротяники

Для дротяників (личинок жука-ковалика) і несправжньодротяників (личинок чорнотілок) кукурудза є головною жертвою, хоча вони із задоволенням пожирають також картоплю, соняшник, буряки та інші овочеві культури, прогризаючи в їхніх підземних органах діри.

Для запобігання розмноженню і розвитку дротяників необхідно щоосені проводити оранку поля, дотримуватися сівозміни, протруювати зернівки перед посівом інсектицидами, а упродовж вегетації використовувати проти шкідників феромонні пастки.

Листогризучі совки

Листогризучі совки також здатні завдати серйозної шкоди кукурудзі. Вони поширені повсюдно та вражають усі наземні частини рослини. Боротися з совками і їхніми личинками потрібно насамперед агротехнічними методами – дотриманням сівозміни, оранкою ґрунту після збирання врожаю, своєчасним знищенням бур'янів. Для боротьби з личинками можна використовувати феромонні пастки.

Шведська вівсяна муха

Шведська вівсяна муха живе в помірно вологому кліматі – ближче до лісостепової зони і в районі поливних полів. За сезон вона відтворює 2-3 покоління, які однаково небезпечні для кукурудзи.

Захистити рослину від мухи можна профілактичними заходами: глибокою оранкою або перекопуванням ділянки восени з подальшим ущільненням ґрунту, своєчасним посівом насіння і посадкою розсади, а також регулярною боротьбою з бур'янами. Якщо ж муха все-таки з'явилася на вашій кукурудзі, доведеться вдатися до обробки рослин інсектицидами.

Стебловий метелик

Стебловий метелик. Розвивається цей шкідник у трьох поколіннях, відкладаючи на листках і стеблах яйця, які не гинуть навіть при сильних морозах. Симптомами присутності метелика є пожовтіння листя і його центральних жилок. Жилки ламаються, листок перегинається і гине.

При неухильному дотриманні агротехніки кукурудза захищена від стеблового метелика, але якщо він усе-таки з'явиться, необхідно обробити рослини інсектицидами.