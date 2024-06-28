Раніше, ніж рослини акліматизуються в нових умовах, вносити добрива не можна

Щоб забезпечити щедрий урожай перцю, дуже важливо правильно доглядати за кущами після посадки в ґрунт. Порадами щодо догляду за перцем поділився «Флористікс».

Поливання і підживлення

Перець любить воду, тому в спеку його потрібно поливати хоча б один раз на три-чотири дні, і найкраще крапельним способом, а якщо ви поливаєте з відра, то вода повинна бути теплою.

Раніше, ніж рослини акліматизуються в нових умовах, вносити добрива не можна, тому що на коренях після пересаджування залишаються мікротріщини, і підживлення може спалити їх або загальмувати розвиток сіянців.

Згодом радять вносити підживлення під перець кожні два тижні.

Формування кущів перцю

У більшості випадків стебло перцю на певній висоті роздвоюється або розтроюється. Щоб рослина була добре розвиненою, потрібно відщипувати першу квітку, яка формується трохи нижче ції розвилки. На нижній частині стебла в пазухах листя утворюються пасинки – бічні відростки, які потрібно видаляти, інакше рослина буде присадкуватою, і ви отримаєте з неї врожай на 30-40% менший, ніж з правильно сформованого куща. На стовбурі нижче за розвилку не повинно бути жодних пагонів, тільки листя.

За розгалуженням потрібно на слабшому стеблі залишити за квітконосом два листки, а решту пагона відщипнути. Сильніше стебло теж з часом роздвоюється і потрібно вчинити з ним так само: засліпити слабший пагін вище квітконоса і двох листків, а сильний залишити без змін.

Квітконоси та листя видаляти не потрібно, крім тих випадків, коли на них з'являються ознаки захворювання.

Щоб отримати великий перець у прохолодному кліматі з коротким літом, частину зав'язей треба прибирати до того, як кущ підніметься. Тоді рослині вистачить сил і живлення виростити плоди, що залишилися, до потрібного розміру, і ви зберете з куща відро великого перцю.

Укривний матеріал

Якщо ви живете в дуже спекотному кліматі, покривний матеріал рятує рослини від перегріву кореневої системи. Перець росте під ним чудово і плодоноситиме до перших заморозків.

Рослини під покривним матеріалом добре розвиваються і не уражаються фітофторозом та іншими хворобами.