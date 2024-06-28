Роздивіться скручені листочки, чи не ховаються у трубочках попелиці

Часто городники під час вирощування помідорів стикаються з сухістю листків. Які фактори на це впливають і як з цим боротись, ділиться «Аптека садівника».

Температура

Найпростіше пояснення скручування – погана адаптація до погоди. Вдень листя скручується, а на ранок розпрямляється, тому важливо притіняти молоді рослини від пекучого сонця, а на вечірні години прибирати укриття.

Часто буває також, що ґрунт біля стебла тріскається і тріщини, які з’являються, розривають корінці. В такому випадку допоможе акуратне засапування та мульчування.

Попелиця

Роздивіться скручені листочки, чи не ховаються у трубочках попелиці. Ці комахи висмоктують сік, і якщо ви їх знайшли, їх потрібно змити водою, а листя обробити настоями гірких трав, золою або спеціальними препаратами проти шкідників.

Для приготування подібного настою деревій, полин, чистотіл або листя тютюну заливають водою, щоб покрило і кип’ятять 5 хвилин. Тоді розводять у 10 разів водою та обприскують скупчення комах. Або ж склянку золи розчиняють у 10 літрах води, додають 30 г господарського мила і кроплять листя помідорів. Обробляти доведеться декілька разів.

Достатньо 2 обробок за сезон з інтервалом щонайменше 20 днів. Термін очікування до збору врожаю – два тижні. Якщо причина крилась лише в попелиці, нове листя не скручуватиметься.

Бактеріоз

Якщо все листя на кущі помідорів починає загортатися догори – це ознака того, що рослину уражене бактеріозом. За цієї хвороби припиняється розвиток суцвіть та зав’язування плодів; переносниками є шкідники – попелиці. Сама ж хвороба невиліковна.

Якщо бактеріоз підкошує молоді рослини, їх знищують, а на ділянку висаджують сидерати для томатів. Якщо ж хвороба проявилась під час достигання плодів, можна відщипнути точки росту – верхівки. Це дасть рослині сили доростити урожай.

Перебір із народними методами

Один із популярних засобів профілактики грибкових хвороб – обробка марганцівкою. Вважається, що цей розчин безпечний, і чим більш насиченій розчин, тим він більш дієвий. У деяких рецептах рекомендують розчинити чайну ложку перманганату калію в 10 л води. Наслідком цього стане скручування листя через опік, адже марганцівка дуже сильний окисник. Насправді, достатньо зробити блідо-рожевий розчин, вимірюючи дозу кінчиком ножа.

Дефіцит калію та кальцію

Скручування листя догори може свідчити про голодування помідорів, коли в ґрунті не вистачає деяких елементів. Якщо водночас із цим молоді листочки стають кучерявими, а на плодах з’являються незабарвлені плями, це означає, що кореням бракує калію. Тоді їх треба підживити або золою (на 10-літрове відро води розводять 2 склянки золи), або ж калійною селітрою (столову ложку добрива (20 г) розводять у 10 л води і поливають із розрахунку півлітра на 1 кв. м).

Інша причина, коли листя на помідорах загортається угору, а верхівки присихають – мало кальцію для живлення коренів. Згодом через цей дефіцит на плодах може з’явитися вершинна гниль. Брак кальцію в рослинах виникає внаслідок тривалої спеки та посухи. Тому варто покропити кущі кальцієвою селітрою: у 10-літровому відрі розчинити 3 чайні ложки гранул. А ось поливати або ж прикопувати кальцієву селітру в ґрунт можна лише навесні.

Надмірне пасинкування

Якщо занадто захопитися пасинкуванням та видаленням нижніх листків, рослина може отримати стрес і не лише згорнути листя, а й скинути цвіт.

Таке буває, коли пасинки вже переросли – їх краще видаляти за кілька прийомів. Щоб підтримати рослину при різкій втраті зеленої маси, треба обприскувати її комплексним добривом.

Бактеріальний рак

Якщо листки на помідорах не лише скручуються, а й стають коричневими, а потім засихають, то ймовірна причина – бактеріальний рак. Ця хвороба починається з ураження судин, через що припиняється живлення всієї рослини. Визначити хворобу можна за зрізом нижнього листка: всередині буде видно бурий слід. Хвороба не лікується, тому заражені кущі виривають і спалюють подалі від ділянки.