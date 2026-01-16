Найчастіше млинці рвуться через нестачу яєць або жиру

Щоб млинці виходили тонкими та не рвалися на сковороді, важливо правильно приготувати тісто та дотримуватися кількох правил. Навіть хороша сковорідка не врятує ситуацію, якщо консистенція тіста неправильна. ProstoWay розповідає, що додати в тісто, щоб вони не рвалися.

Як приготувати тісто для млинців, які не будуть рватися?

Найчастіше млинці рвуться через нестачу яєць або жиру. Яйця відіграють роль «зв’язки», тому на 0,5 літра рідини варто використовувати 2–3 яйця. Вони роблять тісто міцнішим та водночас еластичним. Також важливо додавати в тісто олію – приблизно 2–3 столові ложки на ту саму кількість рідини. Олія запобігатиме прилипанню млинців та полегшує їх перевертання.

Консистенція тіста також має велике значення. Тісто повинно бути рідким, але не водянистим – за густиною нагадувати нежирні вершки. Занадто густе тісто погано розтікається по сковороді та рветься, а надто рідке не тримає форму. Тому в тісто борошно варто вводити поступово, постійно помішуючи, щоб контролювати консистенцію.

Після замішування тіста, дайте йому відпочити 10–15 хвилин після замішування. За цей час клейковина в борошні набухає, і млинці стають міцнішими. Якщо тісто здається вам крихким, спробуйте додати 1–2 столові ложки крохмалю – він підвищує еластичність.