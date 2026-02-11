У січні імпорт свинини зріс до 3,4 тис. тонн

У січні 2026 року Україна різко збільшила імпорт свинини. За даними Державної митної служби, за перший місяць року в країну ввезли 3,4 тис. тонн цієї продукції, що у 10,5 раза більше, ніж у січні 2025 року, інформує NV. У грошовому евіваленті зростання було ще суттєвішим – у 12,3 раза. Загальна вартість імпортованої свинини сягнула 7,5 млн доларів.

Найбільшими постачальниками свинини на український ринок у січні стали: Данія, Польща та Німеччина. Частка Данії у загальному обсязі імпорту склала майже половину – 49,9%, Польщі – 20,6%, Німеччини – 18,6%.

Для порівняння, упродовж усього 2025 року Україна імпортувала 30,8 тис. тонн свинини, що в середньому становило близько 2,6 тис. тонн на місяць. Загальні витрати на закупівлю іноземної свинини торік досягли 76,3 млн доларів, або приблизно 6,4 млн доларів щомісяця. Лідером серед постачальників за підсумками року також були Данія з часткою 57,5%. Загалом у 2025 році імпорт свинини зріс у 13,4 раза.

Згальний продовольчий імпорт України у 2025 році став рекордним за останні п’ять років і сягнув 8,75 млрд доларів, тоді як експорт скоротився на 2,15 млрд доларів.

Як писав ZAXID.NET, за січень–листопад 2025 року Україна ввезла 28,4 тис. тонн свинини – у 12,9 раза більше, ніж за цей же період 2024 року. Імпорт за цей період зріс до 70,8 млн доларів. Водночас експорт української свинини за 11 місяців 2025 року становив 2,2 тис. тонн, що на 21,4% менше, ніж рік тому, а виручка від експорту скоротилася до 6,6 млн доларів.

За даними Асоціації «Свинарі України», причинами зростання імпорту свинини є слабша внутрішня пропозиція та високі ціни на українську продукцію. Та, навіть при рекордних за останні роки обсягах імпорту більшість свинини на українському ринку все ще походить від вітчизняних виробників.