Імпортерів викрили на збуті в Україну фальсифікованих польських сирів

захисники прав споживачів перевірили сири, які продаються в Україні

Польські сири, імпортовані в Україну, при перевірці виявилися на 100% фальсифікатом – в них виявили в тій чи іншій кількості жири немолочного походження.

Як наголосила Держпродспоживслужба в четвер, 11 січня, імпортери, в тому числі європейські, масово збувають на українському ринку неліквідну продукцію.

«Українці ментально сприймають імпортне як якісне. А насправді перевірені нами польські сири на 100% виявились фальсифікатом. Вся продукція у різному відсотковому складі містила жири немолочного походження. Супровідної документації немає: ні паспорта якості, ні митної декларації, ні транспортної накладної. Все це контрабанда. Чому продукція незаконно потрапляє на наш ринок, це вже питання до служби безпеки», – наводяться в повідомленні слова голови правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максима Гончара.

Серед української продукції фальсифікату виявили майже 50%, щороку його стає все більше, додав Гончар.

Як додали в Держпродспоживслужбі, з квітня виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження. Таку можливість державні органи отримають з початком дії закону про державний контроль, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та кормів, здоров’я та благополуччя тварин. Нині ж на перевірки бізнесу накладений мораторій. Можливість перевірити підприємство з’являється, коли продукція зашкодила споживачу. Таку перевірку має погодити Мінекономіки, Мінагрополітики та центральна регуляторна служба.

«На практиці від скарги до фактичного візиту інспекторів на виробництво проходить 5 місяців», – наголосили в Держпродспоживслужбі.